Наталья Овсяница и Адриян Осенний: что можно и чего нельзя делать 8 сентября

Восьмое сентября — день на стыке духовного и земного, когда церковная история о заступничестве и верности переплетается с народными традициями подготовки к зиме. В этот день почитают Сретение Владимирской иконы Божией Матери, спасшей Русь от войск Тамерлана, и вспоминают святых мучеников Адриана и Наталию, историю верной супружеской любви. В народе этот день ласково прозвали Натальей Овсяницей и Адрияном Осенним, и с ним связано множество особых правил.