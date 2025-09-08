Наталья Овсяница и Адриян Осенний: что можно и чего нельзя делать 8 сентября

Восьмое сентября — день на стыке духовного и земного, когда церковная история о заступничестве и верности переплетается с народными традициями подготовки к зиме. В этот день почитают Сретение Владимирской иконы Божией Матери, спасшей Русь от войск Тамерлана, и вспоминают святых мучеников Адриана и Наталию, историю верной супружеской любви. В народе этот день ласково прозвали Натальей Овсяницей и Адрияном Осенним, и с ним связано множество особых правил.
Что можно и нужно делать 8 сентября.
1. Готовить и есть овсяные блюда. Главная традиция дня — это дань уважения урожаю. Обязательно нужно приготовить что-нибудь из овса: испечь овсяные блины, сварить кисель или приготовить дежень — традиционное толокно, замешанное на молоке или воде с ягодами. Это не просто еда, а обряд на будущее благополучие и богатый урожай в следующем году.
2. Заниматься благотворительностью. В память о заступничестве Владимирской иконы и в пример святой Наталии, поддерживавшей узников, этот день следует посвятить помощи ближним. Подайте милостыню, окажите посильную финансовую помощь нуждающимся или просто проявите доброту и участие. Это принесет в дом мир и благосостояние.
3. Молиться о семейном счастье. Святая Наталия считается хранительницей домашнего очага и образцом верной жены. Ей молятся о мире в семье, о взаимопонимании между супругами и о том, чтобы найти достойного спутника жизни.
4. Принести в дом рябину. Хорошей приметой считается сорвать ветку рябины и поставить ее в вазу. Считается, что этот простой оберег защитит дом от зла и поможет сохранить гармоничные отношения между всеми домочадцами.
5. Трудиться без уныния. День не запрещает работу, а, наоборот, поощряет ее. Особенно благословенны труды в поле, саду и огороде, а также домашняя уборка. Делать это нужно с хорошим настроением, без жалоб и ропота.
Чего нельзя делать 8 сентября.
1. Конфликтовать и злословить. Любая ссора, брань и особенно матерные слова в этот день считаются большим грехом. Они могут надолго испортить отношения в семье и навлечь неприятности. Сохраняйте мир и терпение.
2. Давать деньги в долг. Существует поверье, что если одолжить деньги на Наталью Овсяницу, то сами можете надолго погрузиться в финансовые трудности. Все доходы и расходы лучше планировать на другой день.
3. Ходить босиком и купаться. В народе верили, что 8 сентября нечистая сила особенно активна и может ухватить человека за босую ногу, чтобы утащить за собой. Купание в открытых водоемах также было под запретом, чтобы не стать ее добычей.
4. Предаваться унынию и жаловаться. Плохое настроение в этот день — магнит для несчастий. История святых Адриана и Наталии учит стойкости духа и вере даже перед лицом самых тяжелых испытаний.
5. Переедать и употреблять изысканную пищу. Стол в этот день должен быть простым, без дорогих яств и излишеств. Считается, что чревоугодие и роскошные траты могут привести к будущей нужде и финансовым проблемам.
6. Женщинам — ходить в лес. Суеверие гласит, что в этот день женщина, отправившаяся в лес, может легко заблудиться и не найти дорогу назад.
Этот день напоминает о том, что самое главное — это вера, любовь к близким и труд на благо семьи. Соблюдая эти простые правила, можно провести 8 сентября в мире и гармонии, заручившись поддержкой высших сил на предстоящую зиму.
Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.