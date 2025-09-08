Что делать из яблочного жмыха

Не спешите выкидывать яблочный жмых, который остался после приготовления сока в соковыжималке. Из него можно приготовить богатое клетчаткой лакомство к чаю.
Печенье из яблочного жмыха.
Ингредиенты:
200 г — яблочного или яблочно-морковного жмыха, 200 г сахара, 250−300 г муки, 1 яйцо, 50 мл растительного масла без запаха, 50 г кукурузного крахмала, 8 г разрыхлителя для теста, ванильный сахар по вкусу, щепотка соли.
В чаше смешать яйцо, сахар, соль и ванильный сахар, слегка взбить миксером. Добавить растительное масло и жмых. Перемешать. Отдельно смешать муку, разрыхлитель и крахмал и частями просеять к яблочно-яичной массе. Замесить однородное тесто, которое не должно липнуть к рукам.
Из готового теста сформировать небольшие шарики размером с грецкий орех. Шарики разложить на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментом для выпечки. Сверху каждый шарик прижать вилочкой, создавая рисунок.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Дать печенью немного остыть. Готовое печенье при желании можно украсить сахарной пудрой, смешанной с корицей.
Это базовый рецепт печенья, с которым можно экспериментировать. Можно добавить в тесто различные орехи, сушеные или вяленые ягоды, цедру цитрусовых фруктов, вы получите абсолютно новый вкус печенья.
