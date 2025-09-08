Змей да змеи кругом: ремейк игры про агента ЦРУ в Сибири поступил в продажу

Собственно, играть здесь надо будет не так уж много. Куда дольше вы будете просто смотреть заставки — пример одной не полностью дан в тексте, посмотрите, какой он длинный, пусть и зрелищный. Это очень странное чувство, когда ты включил игру три часа назад, но джойстик держал в руках минут 15, в остальное время были заставки. Уровни здесь, как в оригинальной игре, крохотные, противников мало. Формально игра сделана в жанре стелс, но быстро понимаешь, что проще всех застрелить или усыпить. Чтобы обчистить карманы жертвы, ее надо поднять и положить на место. Если сделать это дважды, то и две порции «подарков» могут вывалиться. У советских военных плохое зрение и минимальная интуиция, их легко нейтрализовывать, и надо быть фанатом серии, чтобы всё равно использовать маскировку в виде, например, картонной коробки, куда можно залезть и притвориться, что она так тут всё время и стояла. Трюк как с Винни Пухом на воздушном шарике, но работает.