Змей да змеи кругом: ремейк игры про агента ЦРУ в Сибири поступил в продажу

Миллион копий за первые сутки мировых продаж: ремейк третьего Metal Gear Solid продается как пирожки, а агрегаторы оценок ставят ему максимальный средний балл, близкий к 100 из 100. Война спецслужб, подковерные интриги, угроза ядерного конфликта, США и Россия в диалоге с непредсказуемыми последствиями — всё это делает старую игру в новой итерации желанной покупкой для любого геймера. РС-пользователи жалуются на технические проблемы, поэтому «Известия» дождались, когда в РФ привезут флагманскую версию для PS5. И не пожалели: это красочно, динамично и злободневно — а еще наивно, абсурдно и инфантильно, потому что даже богатая фантазия Хидео Кодзимы буксует в сравнении с тем, как всё было и есть на самом деле.
Кто такой Снейк.
Выросло целое поколение, для которого серия Metal Gear — большей частью легенда, реликт. В эти игры, за исключением последних высокотехнологичных частей, мало кто играл. Поэтому ремейка Metal Gear Solid 3, игры 2004 года, ждали с большим нетерпением. Тем более что с 2018 года в серии ничего не выходило: компания Konami и Кодзима разошлись каждый своим путем, а без него ничего хорошего придумать так и не получилось. И ремейк делали в итоге без него.
Сегодня играть в эту игру — сущее удовольствие (копию «Известиям» предоставил крупнейший дистрибьютор «Ачивка»). Представьте: выключаете вы телевизор, где только что шла программа новостей, запускаете Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и становитесь американским цэрэушником-диверсантом Снейком (это позывной, а не настоящее имя), которого закидывают в Сибирь, чтобы избежать ядерной войны. Ни больше ни меньше.
Расклад такой. 1964 год. Хрущев после убийства Кеннеди пытается наладить с США отношения и не допустить этой самой ядерной войны. Но в СССР есть тайная военная коалиция, которая хочет сбросить Никиту Сергеевича и привести к власти Брежнева, и тогда всё может выйти из-под контроля. Поначалу задача Снейка чисто локальная: найти и вывезти советского гениального, но опального профессора, списанного с Сахарова. Того в сибирском вымышленном городе Целиноярске — вернее, в его окрестностях — заставляют разрабатывать супермощное ядерное оружие «Шагоход».
Снейк отправляется в тамошнюю шарашку и обнаруживает, что заговор есть не только в СССР, но и в американских спецслужбах, причем в обоих случаях идет активная вербовка врагов из противоположного лагеря. Лазая по лесам, болотам, катакомбам, военным базам и тюрьмам, Снейк противостоит всевозможным искушениям и пытается спасти себя и человечество.
Каким получился ремейк Metal Gear Solid.
По описанию кажется, что всё это очень суровая и увлекательная история. Но, когда садишься играть, понимаешь, что это шарж, гротеск, комедия, причем смеешься не только ты, смеются и над тобой. Начнем с главного героя. Снейк — худший выбор для такой миссии. Он тугодум, склонный к неуместным тирадам и разъяснениям. В дикой местности он выживать не привык, постоянно ест что-то не то, и приходится его лечить от несварения желудка. Двигается он неуклюже, не может залезть даже на камень ниже своего роста. Он кокетничает со всеми девушками, которые соглашаются с ним заговорить. Он многословен, нетороплив, неостроумен, склонен к нарциссизму и неуместному кривлянию. Просто посмотрите видео к этой статье, сами всё увидите.
Заставка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater пародирует бондовскую, но Снейк — полная противоположность элегантному донжуану из МИ-6. Объединяет их разве что-то, что оба они нравятся опасным женщинам, хотя в случае со Снейком объяснить это можно только флюидами или еще какой-то магией, которой на экране не видно.
Надо спасать мир и выполнять миссию, но большую часть времени Снейк проводит, болтая по рации со своей командой. Особенный подарок — это когда после каждого сохранения игры, которое тоже делается через связь, радистка обсуждает со Снейком фильмы 1960-х годов, большей частью плохие и заслуженно забытые. Примечательно, что Снейку фильмы до лампочки, он просто болтает с симпатичной девушкой и пытается проявить некую эмпатию в этих смол-токах.
Если союзники Снейка ведут себя более-менее реалистично, то противники — сплошь карикатура и гротеск. Один бесконечно играет в ковбоя и крутит револьверы на указательном пальце. Другой искрит электричеством и лупит кулаками по стенкам. Есть некий мутант-пасечник, который управляет роем ос. Есть старый снайпер-колясочник, волю к жизни которого удерживает только желание напоследок еще кого-то грохнуть. Вроде боремся за судьбу планеты, но комизм ситуации совсем не позволяет отнестись к заданию серьезно.
Надо относиться к этому как к постмодернистской комедии, тогда всё будет хорошо. И Кодзима сделал для этого эффекта много, игра временами оглушительно смешна. Например, разрушая четвертую стену, помощники Снейка рассказывают бывалому воину, что если нажать кружочек, то Снейк нырнет, а если вот на эти предметы кликнуть, то получится лекарство. Снейк ведь то на мину наткнется, то пиявки к нему присосутся, то упадет и что-то себе сломает. Поэтому с ним всегда богатая аптечка, и надо постоянно накладывать жгуты, выпивать противоядия, делать перевязки. Это тоже очень весело.
Собственно, играть здесь надо будет не так уж много. Куда дольше вы будете просто смотреть заставки — пример одной не полностью дан в тексте, посмотрите, какой он длинный, пусть и зрелищный. Это очень странное чувство, когда ты включил игру три часа назад, но джойстик держал в руках минут 15, в остальное время были заставки. Уровни здесь, как в оригинальной игре, крохотные, противников мало. Формально игра сделана в жанре стелс, но быстро понимаешь, что проще всех застрелить или усыпить. Чтобы обчистить карманы жертвы, ее надо поднять и положить на место. Если сделать это дважды, то и две порции «подарков» могут вывалиться. У советских военных плохое зрение и минимальная интуиция, их легко нейтрализовывать, и надо быть фанатом серии, чтобы всё равно использовать маскировку в виде, например, картонной коробки, куда можно залезть и притвориться, что она так тут всё время и стояла. Трюк как с Винни Пухом на воздушном шарике, но работает.
Подведем итог. Хорошо, что этот ремейк вышел. Он вроде и на злобу дня, но на самом деле он позволяет от этой самой злобы как следует отдохнуть. Это шутка в стиле даже не «Намедни», а программы «Итого», если не «Кукол». Настройки уровня сложности позволяют даже новичку получить массу удовольствия, а профессионалам попробовать пройти классику с новыми методами управления. Еще можно собрать фильмотеку из упомянутых болтливой радисткой фильмов. Вероятно, что-то полезное есть еще в Deluxe-версии, но в распоряжении «Известий» ее не было, а в версии Day One есть купон на белый костюм спецагента, позволяющий усилить пародийное сходство с Бондом. Эта игра удивляет, обескураживает, раздражает и при этом быстро и надолго затягивает. Тем более что всё равно непонятно, будет ли по-настоящему новый Metal Gear и когда, а этот ремейк четко дал понять, как миллионы людей любят эту серию и готовы платить немаленькие деньги даже за игру 20-летней давности, пусть и в новой и очень качественной упаковке.