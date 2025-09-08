«В невыносимых условиях нахожу возможность делать волшебство»

— Сейчас весь мир переживает какую-то странную фазу переформатирования, переосмысления себя. Нам кажется, что это только у нас. На самом деле — такое происходит везде. Всё стремительно меняется. Направления, которые еще пять лет назад казались нам желанными и очевидными, сейчас перестают быть привлекательными, и наоборот. Условно говоря, 20 лет назад никто и не предполагал, что на Ближнем Востоке возникнет сразу десяток оперных театров. А теперь это огромный рынок. Но будут ли они продолжать функционировать еще через десятилетие или нет? А что будет с китайским направлением? Возникнет там регулярная публика? Потому что сейчас на самом деле там нет такой публики, к которой мы привыкли. Китайский зритель кардинально отличается от русского, европейского или от американского. Но ведь это упирается в более глобальный вопрос: в каком мире мы будем жить через пять-десять лет? Не думаю, что кто-то сможет вам на него ответить.