В Сети опубликовали видео редчайшего лунного затмения

В Сети появилось видео редчайшего лунного затмения, которое произошло 7 сентября 2025 года в России. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Типичный Оренбург».

Источник: Life.ru

Редчайшее лунное затмение сняли на видео. Видео © Telegram / Типичный Оренбург.

На кадрах видно, как Луна погружается в тень Земли, приобретая красноватый оттенок. Это явление стало заметным для жителей Центральной и Восточной части страны, включая Москву. Следующий шанс увидеть полное затмение выпадет россиянам лишь 31 декабря 2028 года.

В воскресенье жители России стали свидетелями полного лунного затмения. Спутник Земли на полтора часа погрузится в тень нашей планеты, кардинально изменив свой привычный облик. При этом облачность не являлась помехой для наблюдения за уникальным астрономическим событием.