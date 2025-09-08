В Сети опубликовали видео редчайшего лунного затмения

На кадрах видно, как Луна погружается в тень Земли, приобретая красноватый оттенок. Это явление стало заметным для жителей Центральной и Восточной части страны, включая Москву. Следующий шанс увидеть полное затмение выпадет россиянам лишь 31 декабря 2028 года.