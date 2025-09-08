День посиделок на кухне и День обмена должностями: какие праздники отмечают в России и мире 8 сентября

День обмена должностями — это американский забавный праздник, который имеет и практическую пользу. Считается, что временный обмен должностями — это не только интересное и веселое занятие, но и то, что помогает сотрудникам получать новые навыки, бороться с выгоранием и укреплять доверие в коллективе.