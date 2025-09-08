Ричмонд
Народный календарь. Почему 11 сентября нельзя пользоваться острыми предметами

Считалось также, что тот, кто возьмет в руки топор, останется без головы. Согласно приметам, в этот праздник нельзя есть мясо и любые продукты животного происхождения, а также растительное масло. Также нельзя пить алкоголь, есть круглые и красные продукты и сервировать что-либо на блюде.

Приметы погоды:

Коли журавли на юг улетели, значит, зима будет ранней.

Если гуся видно в небе — будет дождь, лебедя — снег.

Гром гремит — осень теплой будет.

Скворцы на юг не летят — наступило бабье лето.

Именины отмечают: Ульяна, Исаакий, Иван.