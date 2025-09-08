Календарь на 8 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Икона прибыла в Москву 8 сентября (по новому стилю). По легенде в тот день Тамерлану, стоявшему лагерем у Ельца, приснился сон: ему явилась лучезарная Дева в багряных ризах, окруженная сияющим воинством, и повелела уйти с русской земли. Проснувшись, он спросил своих мудрецов, что означает видение. Те ответили, что это сама защитница этой земли, и против нее не устоять. Потрясенный Тамерлан приказал войску отступать, а Москва была спасена. На месте встречи (сретения) иконы в Москве был основан Сретенский монастырь, давший имя одной из центральных улиц столицы — Сретенке. В этот день верующие благодарят Богородицу за ее заступничество и молятся перед Владимирской иконой о защите отечества от бед.