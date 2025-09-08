Российские гребцы взяли золото и серебро молодёжного чемпионата Европы в Чехии

Накануне Life.ru рассказывал, как белорусская теннисистка Арина Соболенко появилась перед журналистами с огромной бутылкой шампанского после победы в турнире Большого шлема US Open. Спортсменка призналась, что чувствует безумную радость и гордость. Пользователи в Сети также порадовались за Соболенко и пожелали ей отметить победу как следует, потому что девушка заслуженно оказалась на олимпе славы.