Движение ХАМАС ответило на заявление США по прекращению боевых действий в Газе

Боевики ХАМАС сообщили о готовности немедленно провести переговоры по Газе.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ХАМАС отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа. Он призвал их достичь сделки с Израилем. Вечером 7 сентября движение объявило о готовности незамедлительно сесть за стол переговоров по ситуации в Газе. Об этом сказано в сообщении ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале.

Так, движение заявило, что готово обсудить освобождение всех удерживаемых в Газе заложников. Боевики также уточнили, что США передали «видение соглашения» об окончании конфликта.

«ХАМАС готов немедленно сесть за стол переговоров и обсудить освобождение всех заложников в обмен на окончание войны, выход израильских военных из Газы и формирование там независимого палестинского правительства, которое незамедлительно приступит к работе», — утверждается в заявлении.

В Турции между тем осудили канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По мнению журналистки Нурбану Кызыл, Германия закрывает глаза на боевые действия в Газе.

