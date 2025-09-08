Спецрейс для наблюдения Геминид планируют провести в декабре

Вечером 7 сентября прошел спецрейс Astro Night для наблюдения лунного затмения — четыре самолета (в том числе борт Роскосмоса) вылетели из московского аэропорта Внуково в 19:30 мск и взяли курс на Северный Урал, развернулись над Северным полярным кругом и отправились назад в аэропорт. За четыре часа полета пассажиры стали свидетелями всех фаз полного затмения Луны.