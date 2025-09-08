Ричмонд
Власти ФРГ решили запастись равиоли на случай войны

В госзапас страны включены зерновые или сухое молоко, которые следует готовить.

Источник: Аргументы и факты

Министр сельского хозяйства Германии Алоис Райнер рассказал, что планирует создать «государственный стратегический запас» продуктов на случай кризисных ситуаций, по его словам, речь идёт о продуктах.

В частности, это запас консервированных равиоли, а также чечевицы. Райнер уточнил, что в настоящее время в госзапас ФРГ включены зерновые или сухое молоко, которые следует готовить.

«Я хочу расширить это до национального резерва готовых продуктов, которые можно употреблять сразу после разогрева. Возможно, мы поговорим о консервированных равиоли, чечевице или чем-то ещё», — сказал Райнер в подкасте издания Politico.

По его словам, стоимость обновления резерва составит 80−90 миллионов евро. Райнер отметил, что намерен привлечь частные компании.

Ранее сообщалось, что в Германии могут вернуть воинский призыв при нехватке добровольцев.

Также стало известно, что в ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин.