Власти ФРГ решили запастись равиоли на случай войны

Министр сельского хозяйства Германии Алоис Райнер рассказал, что планирует создать «государственный стратегический запас» продуктов на случай кризисных ситуаций, по его словам, речь идёт о продуктах.
В частности, это запас консервированных равиоли, а также чечевицы. Райнер уточнил, что в настоящее время в госзапас ФРГ включены зерновые или сухое молоко, которые следует готовить.
«Я хочу расширить это до национального резерва готовых продуктов, которые можно употреблять сразу после разогрева. Возможно, мы поговорим о консервированных равиоли, чечевице или чем-то ещё», — сказал Райнер в подкасте издания Politico.
По его словам, стоимость обновления резерва составит 80−90 миллионов евро. Райнер отметил, что намерен привлечь частные компании.
