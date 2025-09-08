Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CSP: инфракрасное излучение помогло обнаружить клетки рака с точностью 100%

В ходе эксперимента проанализировали 56 образцов тканей молочной железы.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи из Университета Боуэна в Нигерии показали, что инфракрасное излучение позволяет различать доброкачественные и злокачественные опухоли с большей точностью, чем традиционная биопсия.

Работа опубликована в журнале Cancer Screening and Prevention (CSP).

Сегодня в диагностике онкологических заболеваний стандартом считается гистопатология — анализ ткани под микроскопом после биопсии. Этот метод требует изъятия образца, его специальной обработки и окрашивания.

Альтернативой ученые предлагают инфракрасную спектроскопию (ATR-Фурье-ИК-спектроскопию). Технология основана на том, как инфракрасный свет взаимодействует с молекулами ткани. Спектрометр фиксирует химический состав и соотношение ключевых соединений, которые служат биомаркерами опухолей. Каждая молекула поглощает излучение на определённой длине волны, формируя уникальный «спектральный отпечаток» для здоровой, доброкачественной и злокачественной ткани.

В ходе эксперимента проанализировали 56 образцов тканей молочной железы — нормальных и опухолевых. Ключевым критерием стало соотношение ядра и цитоплазмы клетки: в злокачественных образованиях этот баланс нарушается, и прибор фиксирует различия.

Дополнительным маркером оказался уровень гликогена — вещества, которое служит запасом энергии для клетки. По этому параметру удалось абсолютно точно отличить два распространённых типа доброкачественных опухолей груди: фиброаденому и фиброзно-кистозную мастопатию.

Метод продемонстрировал стопроцентную точность. Учёные отмечают, что инфракрасная спектроскопия способна значительно ускорить и упростить диагностику рака груди, однако её практическое внедрение потребует масштабных клинических испытаний.

Между тем российская вакцина против рака успешно прошла доклинические исследования, они доказали ее безопасность, препарат готов к применению.