CSP: инфракрасное излучение помогло обнаружить клетки рака с точностью 100%

Альтернативой ученые предлагают инфракрасную спектроскопию (ATR-Фурье-ИК-спектроскопию). Технология основана на том, как инфракрасный свет взаимодействует с молекулами ткани. Спектрометр фиксирует химический состав и соотношение ключевых соединений, которые служат биомаркерами опухолей. Каждая молекула поглощает излучение на определённой длине волны, формируя уникальный «спектральный отпечаток» для здоровой, доброкачественной и злокачественной ткани.