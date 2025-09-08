CSP: инфракрасное излучение помогло обнаружить клетки рака с точностью 100%

Исследователи из Университета Боуэна в Нигерии показали, что инфракрасное излучение позволяет различать доброкачественные и злокачественные опухоли с большей точностью, чем традиционная биопсия.
Работа опубликована в журнале Cancer Screening and Prevention (CSP).
Сегодня в диагностике онкологических заболеваний стандартом считается гистопатология — анализ ткани под микроскопом после биопсии. Этот метод требует изъятия образца, его специальной обработки и окрашивания.
Альтернативой ученые предлагают инфракрасную спектроскопию (ATR-Фурье-ИК-спектроскопию). Технология основана на том, как инфракрасный свет взаимодействует с молекулами ткани. Спектрометр фиксирует химический состав и соотношение ключевых соединений, которые служат биомаркерами опухолей. Каждая молекула поглощает излучение на определённой длине волны, формируя уникальный «спектральный отпечаток» для здоровой, доброкачественной и злокачественной ткани.
В ходе эксперимента проанализировали 56 образцов тканей молочной железы — нормальных и опухолевых. Ключевым критерием стало соотношение ядра и цитоплазмы клетки: в злокачественных образованиях этот баланс нарушается, и прибор фиксирует различия.
Дополнительным маркером оказался уровень гликогена — вещества, которое служит запасом энергии для клетки. По этому параметру удалось абсолютно точно отличить два распространённых типа доброкачественных опухолей груди: фиброаденому и фиброзно-кистозную мастопатию.
Метод продемонстрировал стопроцентную точность. Учёные отмечают, что инфракрасная спектроскопия способна значительно ускорить и упростить диагностику рака груди, однако её практическое внедрение потребует масштабных клинических испытаний.
Между тем российская вакцина против рака успешно прошла доклинические исследования, они доказали ее безопасность, препарат готов к применению.