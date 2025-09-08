В Биробиджане перекроют улицы Горького и Ленина 8 сентября

С 18:00 до 20:00 колонна пройдет от Театральной площади до синагоги Бейт Менахем. На это время движение будет закрыто по улицам Горького и Ленина.
По информации мэрии города, изменится и работа общественного транспорта. Временно не будут функционировать остановки «Старая площадь», «Сквер Победы», «Дом культуры», «Кинотеатр Родина» и «Рынок». Автобусы перенаправят по улицам Димитрова и Калинина — до вокзала.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и следить за указаниями сотрудников полиции. Пассажирам стоит учитывать информацию об изменениях в движении автобусов.