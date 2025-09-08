Синоптики назвали дату бабьего лета в Новосибирске

По прогнозам специалистов, в Новосибирской области наступит теплый период, известный как бабье лето, с 8 по 21 сентября 2025 года.
Как объяснили в Гидрометцентре, формирование антициклона над северной частью европейской территории России приведет к поступлению теплого и сухого воздуха в регион. В дневные часы температура будет держаться в пределах +18…+23°C, ночью +10…+12°C. Осадков практически не ожидается, лишь возможна небольшая облачность.
Синоптики отмечают, что бабье лето в Новосибирске -явление редкое и непостоянное, но в этом году все условия для его появления благоприятны. Жителям города будет комфортно проводить время на свежем воздухе: гулять по паркам, устраивать пикники и заниматься другими видами активного отдыха.
Ранее климатолог Алексей Непомнящих прогнозировал аномальные погодные условия в сентябре в Новосибирске.