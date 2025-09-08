Синоптики назвали дату бабьего лета в Новосибирске

Синоптики отмечают, что бабье лето в Новосибирске -явление редкое и непостоянное, но в этом году все условия для его появления благоприятны. Жителям города будет комфортно проводить время на свежем воздухе: гулять по паркам, устраивать пикники и заниматься другими видами активного отдыха.