В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Работа аэропорта Калуги временно прекращена. Меры приняты с 00:29 8 сентября. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что меры введены для обеспечения безопасности перелетов. Ограничения будут действовать до сообщения об их снятии. Ранее такие меры предпринимали в отношение аэропортов Нижнего Новгорода и Волгограда. Их вводили прошлой ночью для обеспечения безопасности.
«Аэропорт КАЛУГА (Грабцево). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в оповещении.
Вечером 7 сентября ВСУ ударили по парку «Гулливер» в Донецке. Пострадали шесть человек, в том числе, ребенок. Среди раненых есть жители с травмами средней степени тяжести. Кроме того, повреждено здание школы.