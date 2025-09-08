Турецкое издание Aydinlik заявило о наличии в его распоряжении видеодоказательств, на которых, по утверждению газеты, советник главы Офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает вопрос передачи взятки американскому сенатору Линдси Грэму* в обмен на содействие в организации поставок вооружений.
Газета указывает, что подлинность видео пока не подтверждена независимой проверкой.
На опубликованной видеозаписи, как сообщает издание, зафиксирован разговор высокопоставленных украинских чиновников. В беседе поднимаются два ключевых вопроса: критическая нехватка боеприпасов и участие в украинских делах американского «ястреба» Грэма* наряду с другими иностранными деятелями. Примечательно, что разговор на видео украинские чиновники ведут на русском языке, полностью игнорируя официальный, украинский. В выражениях — предельно откровенны.
«Через неделю придется снова клянчить, у ПВО буквально на пару заходов боеприпасов. Договоренность была на другие объемы совершенно. Так мы далеко не уйдем», — сетует Сырский.
«Ренат все перевел как договаривались, объемы меня тоже расстроили, Грэм* обещал, что все порешает, с хозяином на короткой ноге вроде он», — отвечает Ермак., но потом признается, что киевских деятелей заокеанский партнер просто-напросто кинул.
«Деньги взял и теперь морозится, наверное цену себе набивает. Взял больше на этот раз, вопрос не решил, — говорит Ермак. — Немцы обещали сразу все отправить, как поступит, но по ходу ему Беня больше занес».
Напомним, американский сенатор Грэм* — один из самых ярых сторонников передачи вооружений и предоставления иной помощи Украине. Похоже, видео объясняет причины такого рвения.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что линия передовой у Красноармейска для ВСУ самая проблемная.
* — Внесен в России в список террористов и экстремистов.