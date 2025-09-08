Мошенники выбирают конкретные домены: веб-адреса пишут на языках народов РФ

Мошенники, создавая веб-адреса, прописывают домены на языках народов России. Это связано с их схожестью с кириллицей. Об этом рассказал глава отдела вторичного рынка доменного регистратора «Руцентр» Алексей Спирин, цитирует ТАСС.
Спикер сообщил, что регистрация адресов с использованием 17 языков России началась на регулярной основе 11 августа. Однако запретить злоумышленникам эти действия невозможно, так как они ничего не нарушают при создании ресурсов.
«В основном используют татарский, башкирский, потому что там очень много полезных букв — “у” похоже, “е” похоже. Это, особенно когда шрифт мелкий, может привести к заблуждению», — предупредил Алексей Спирин.
Граждан РФ также предупредили, что злоумышленники крадут данные с портала «Госуслуг», по-новому воздействуя на жертву. Они обманывают под предлогом якобы необходимости обновления информации об образовании пользователей.