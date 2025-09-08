Ричмонд
Космонавт Зубрицкий снял кровавое лунное затмение с борта МКС

Наблюдать явление могли жители всех регионов России, где спутник был виден над горизонтом.

Источник: Аргументы и факты

Корреспондент ТАСС и космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий на борту МКС почти два часа пытался запечатлеть лунное затмение, снимая его из разных иллюминаторов станции.

Луна периодически скрывалась за элементами конструкции и солнечными батареями, из-за чего приходилось перемещаться к другим обзорным окнам. В итоге удалось сделать кадры небесного явления, которое оказалось особенно впечатляющим.

Затмение началось в 18:28 мск с полутеневой фазы, неразличимой без специальных приборов. Спустя час Луна вошла в частное затмение, а затем наступила полная фаза. Наблюдать явление могли жители всех регионов России, где спутник был виден над горизонтом, а также жители Антарктиды, Азии, Африки, Океании и Европы.

Ранее популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев рассказал, что подобное явление встречается лишь раз в 2,5−3 года. Луну называют кровавой, поскольку она при просмотре с Земли во время затмения кажется красной.