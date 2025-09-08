В Новосибирске с 8 сентября ужесточают правила для водителей: новые запреты ГИБДД

ГИБДД усиливает контроль за содержимым бардачков автомобилей. Теперь запрещено хранить алкоголь, даже пустые бутылки, лекарства без рецепта и маркировки, оружие и предметы, которые могут использоваться как оружие, а также электронные устройства для вмешательства в работу автомобиля.