В Новосибирске с 8 сентября ужесточают правила для водителей: новые запреты ГИБДД

С 8 сентября 2025 года в Новосибирске вступают в силу новые правила ГИБДД.

С 8 сентября 2025 года в Новосибирске вступают в силу новые правила ГИБДД. Водителям стоит внимательно проверять содержимое бардачка: за наличие запрещенных предметов грозит лишение прав и крупные штрафы.

ГИБДД усиливает контроль за содержимым бардачков автомобилей. Теперь запрещено хранить алкоголь, даже пустые бутылки, лекарства без рецепта и маркировки, оружие и предметы, которые могут использоваться как оружие, а также электронные устройства для вмешательства в работу автомобиля.

Кроме того, под запретом легковоспламеняющиеся жидкости и токсичные вещества.

Нарушение новых правил чревато лишением водительских прав на срок до 1,5 лет и крупными штрафами. Попытка скрыть предметы или отказ пройти медицинское освидетельствование усиливает ответственность.

Водителям рекомендуют заранее пересмотреть содержимое бардачка, чтобы избежать неприятностей и сделать поездки безопаснее для себя и других участников дорожного движения.

Ранее стало известно, какие новые штрафы ГИБДД начали действовать с 1 сентября.