Baijiahao: Путин трижды спас КНР от катастрофы

Президент РФ Владимир Путин пользуется популярностью в Китае.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды спас Китайскую Народную Республику от катастрофы, в связи с этим он пользуется в КНР популярностью, пишет Baijiahao.

«Путин трижды спасал Китай от катастрофы… Он не раз протягивал руку помощи Китаю в критические моменты», — говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе.

Автор публикации рассказал, что РФ оказала помощь стране в 2001 году после утверждения соглашения о дружбе, а также заключения контрактов о поставках оружия.

В 2014 году российская сторона помогла КНР, подписав контракт на поставку газа. В 2022 году Москва после введения ограничительным мер своим примером показала, как можно противодействовать санкциям.

Ранее на платформе Baijiahao появился материал, в котором рассказывалось о том, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой о госдолге Соединённых Штатов задела одну из основных уязвимостей Вашингтона.

