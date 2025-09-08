Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды спас Китайскую Народную Республику от катастрофы, в связи с этим он пользуется в КНР популярностью, пишет Baijiahao.
«Путин трижды спасал Китай от катастрофы… Он не раз протягивал руку помощи Китаю в критические моменты», — говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе.
Автор публикации рассказал, что РФ оказала помощь стране в 2001 году после утверждения соглашения о дружбе, а также заключения контрактов о поставках оружия.
В 2014 году российская сторона помогла КНР, подписав контракт на поставку газа. В 2022 году Москва после введения ограничительным мер своим примером показала, как можно противодействовать санкциям.
