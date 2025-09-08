Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: победой станет отсутствие полного контроля РФ над Украиной

Зеленский высказался о «победе Украины».

Источник: Аргументы и факты

Зеленский высказался о «победе Украины», по его словам, «победой» будет являться отсутствие полного контроля Российской Федерации над Украиной, высказывание приводит РИА Новости.

Зеленский в разговоре с западными журналистами сказал, что будет считать «победой» Киева, если украинская территория «не перейдёт под контроль РФ целиком».

«Для Путина это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — говорит Зеленский.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский ведёт себя глупо, предлагая президенту Российской Федерации Владимиру Путину встретиться в Киеве. Он не исключил, что Зеленский может находиться «под кайфом».