Зеленский: победой станет отсутствие полного контроля РФ над Украиной

Зеленский высказался о «победе Украины», по его словам, «победой» будет являться отсутствие полного контроля Российской Федерации над Украиной, высказывание приводит РИА Новости.
Зеленский в разговоре с западными журналистами сказал, что будет считать «победой» Киева, если украинская территория «не перейдёт под контроль РФ целиком».
«Для Путина это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — говорит Зеленский.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский ведёт себя глупо, предлагая президенту Российской Федерации Владимиру Путину встретиться в Киеве. Он не исключил, что Зеленский может находиться «под кайфом».