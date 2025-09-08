Дональд Трамп провёл разговор с Касым-Жомартом Токаевым

После того как администрация Трампа ввела повышенные пошлины на товары из Казахстана, мотивируя это устранением угрозы национальной безопасности от торгового дисбаланса, президент Токаев в июле направил письмо с выражением готовности к переговорам. США со своей стороны подтвердили открытость к дальнейшему взаимодействию.