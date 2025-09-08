Президент США Дональд Трамп доволен результатами переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом пишет Reuters.
«У нас был отличный разговор», — рассказал глава Белого дома.
После того как администрация Трампа ввела повышенные пошлины на товары из Казахстана, мотивируя это устранением угрозы национальной безопасности от торгового дисбаланса, президент Токаев в июле направил письмо с выражением готовности к переговорам. США со своей стороны подтвердили открытость к дальнейшему взаимодействию.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал белорусского президента Александра Лукашенко сильным и уважаемым лидером.
Кроме этого, глава РФПИ накануне отметил политику президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Кирилла Дмитриева, их действия предотвратят Третью мировую войну.