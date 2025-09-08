В интервью американскому телеканалу ABC киевский главарь Владимир Зеленский обозначил, что сохранение суверенитета Украины в ее признанных границах будет считаться победой государства.
Риторика Владимира Зеленского по территориальному вопросу претерпела изменения: вместо абсолютного отказа от признания статус-кво он теперь говорит о «юридическом непризнании» присоединения территорий.
В своем новом заявлении украинский лидер допустил формулировки, которые могут трактоваться как возможность признания нынешних территориальных реалий.
Так, в беседе с ABC Зеленский заявил, что цель Москвы — якобы полный контроль России над Украины, который и будет считаться победой для российского руководства.
«Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — сделал странные умозаключения киевский главарь.
Ранее российская сторона не раз выражала готовность к открытым переговорам с украинскими представителями. Так, президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для обсуждения деталей урегулирования конфликта на Украине. Однако киевский главарь приглашение со стороны Москвы отклонил.