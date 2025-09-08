Зеленский сделал заявление, которое всех удивило: вот как в его представлении выглядит «победа Украины»

Ранее российская сторона не раз выражала готовность к открытым переговорам с украинскими представителями. Так, президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для обсуждения деталей урегулирования конфликта на Украине. Однако киевский главарь приглашение со стороны Москвы отклонил.