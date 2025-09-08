Захарова высмеяла слова Зеленского о «победе» песней о прекрасной Маркизе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала высказывание Зеленского о том, что станет «победой» для Украины.
«Зеленский: “Пока Путин не взял всю Украину, мы побеждаем”», — напомнила она о словах Зеленского.
Дипломат в своём Telegram-канале опубликовала цитату из песни «Всё хорошо, прекрасная маркиза».
«Всё хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка, ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка, а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо», — написала Захарова.
К посту она прикрепила видеоролик, где исполняется эта песня.
Ранее сообщалось, что Зеленский высказался о «победе Украины», по его словам, «победой» будет являться отсутствие полного контроля Российской Федерации над Украиной.