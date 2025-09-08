Новосибирским дачникам напомнили о штрафах за незаконную вырубку деревьев

Юрист Алексей Никифоров пояснил, что административная ответственность распределяется следующим образом: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, а для организаций — от 200 до 300 тысяч рублей. Использование спецтехники при незаконной вырубке увеличивает штрафы и может привести к конфискации оборудования: граждане — 4−5 тысяч, должностные лица — 40−50 тысяч, юридические лица — 300−500 тысяч рублей.