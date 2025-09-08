Новосибирским дачникам напомнили о штрафах за незаконную вырубку деревьев

За самовольную вырубку деревьев на дачных участках жителям Новосибирска грозят штрафы до 500 тысяч рублей.
Многие дачники ошибочно считают, что могут свободно спиливать деревья на своём участке, однако за нарушение правил предусмотрены серьёзные санкции.
Юрист Алексей Никифоров пояснил, что административная ответственность распределяется следующим образом: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, а для организаций — от 200 до 300 тысяч рублей. Использование спецтехники при незаконной вырубке увеличивает штрафы и может привести к конфискации оборудования: граждане — 4−5 тысяч, должностные лица — 40−50 тысяч, юридические лица — 300−500 тысяч рублей.
«В отдельных случаях за незаконную вырубку деревьев может наступить и уголовная ответственность с наказанием до семи лет лишения свободы», — отметил Никифоров.
При этом не всякая вырубка требует согласования. Деревья, представляющие угрозу для зданий или коммуникаций, аварийные или поражённые болезнями и вредителями, можно удалять при наличии заключения экспертизы. Также владелец участка вправе распоряжаться деревьями, посаженными им самостоятельно.
