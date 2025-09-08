Ричмонд
«Осада» штаб-квартиры НРП в Стамбуле привела к массовым протестам

В Стамбуле начались массовые протесты после того, как полиция оцепила здание Народно-республиканской партии (НРП). Лидер фракции назвал эти действия «осадой». Об этом сообщило издание The Straits Times.

Согласно заявлению агентства, партия на протяжении нескольких месяцев подвергается «репрессиям». В частности, упоминается приговор мэру Стамбула Экрему Имамоглу, который в июле получил год и восемь месяцев тюрьмы за публичное оскорбление прокурора. Оппозиция считает это наказание несправедливым и попыткой ослабить партию.

Ранее суд также постановил отстранить от должности главу стамбульского отделения НРП. После этого здание фракции было оцеплено, а вокруг установлены заграждения. Председатель партии Озгюр Озель призвал всех сторонников выйти на акцию протеста, говорится в статье.

Имамоглу задержали 19 марта по делу о создании организации, занимающейся коррупцией, взятками и подкупом. Диплом турецкого политика аннулировали, а в его турецком доме прошел обыск. Арест произошел 23 марта. «Вечерняя Москва» рассказала, чем известен мэр Стамбула и что произошло после его ареста.

В турецких Стамбуле и Анкаре 19 марта прошли массовые протесты в связи с арестом мэра Имамоглу, который, по словам экспертов, мог стать главным противником нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах лидера страны.

