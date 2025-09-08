«Да» с последствиями: Трамп готов ко второй стадии санкций против России

Кроме этого, после онлайн-встречи 4 сентября с участием Трампа и европейских лидеров президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о готовности США и ЕС ввести совместные санкции против России, если та не приступит к мирным переговорам. При этом, как уточнил президент Франции, это затронет как первичные, так и вторичные ограничительные меры. The Wall Street Journal, однако, отмечала, что Трамп в ходе обсуждения избегал конкретных высказываний.