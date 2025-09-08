«Да» с последствиями: Трамп готов ко второй стадии санкций против России

Американский глава Дональд Трамп заявил о намерении ужесточить санкционное давление на Россию путем введения второго пакета ограничений в связи с ситуацией на Украине. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.
«Да», — ответил Трамп, слова которого передает Fox News.
Накануне, в выступлении от 3 сентября Трамп указал на отсрочку введения второй и третьей фазы санкций против России, одновременно акцентировав внимание на действующих тарифах для Индии как покупателя российской нефти, которые он оценил в «сотни миллиардов долларов». Несмотря на протесты Нью-Дели против этих мер, поставки нефти из России не были прекращены.
Кроме этого, после онлайн-встречи 4 сентября с участием Трампа и европейских лидеров президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о готовности США и ЕС ввести совместные санкции против России, если та не приступит к мирным переговорам. При этом, как уточнил президент Франции, это затронет как первичные, так и вторичные ограничительные меры. The Wall Street Journal, однако, отмечала, что Трамп в ходе обсуждения избегал конкретных высказываний.
7 сентября министр финансов США Скотт Бессент сообщил о готовности американской администрации ужесточить санкционное давление на Россию при условии получения поддержки со стороны европейских союзников. Глава Минфина выразил уверенность, что усиление ограничительных мер может создать условия для возобновления переговорного процесса.
При этом, по информации агентства Associated Press, 8 сентября делегация европейских чиновников под руководством спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана посетит Министерство финансов США для консультаций по вопросам усиления экономического давления на Россию.
Однако российская сторона продолжает достойно реагировать на любые санкции. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, Россия эффективно нейтрализует последствия санкционного давления и имеет достаточную стойкость для ответа на новые вызовы. При этом глава МИД подчеркнул, что санкционная политика Запада в отношении Москвы не только не достигнет поставленных целей, но и негативно отразится на экономиках стран-инициаторов ограничений.