Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя» пройдет 24−26 сентября в Москве

«Школа продлится два дня и будет посвящена диагностике практически всего спектра гинекологической патологии, в том числе, заболеваниям, встречающимся достаточно редко и вызывающими затруднения у диагностов. Школа пройдет в формате лекций и практических занятий, на которых под руководством наших лекторов участники будут разбирать клинические случаи по тематике прослушанных лекций», — сообщил руководитель школы, заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» Минздрава России Владимир Быченко.