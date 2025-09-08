Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя» пройдет 24−26 сентября в Москве

В Москве 24−26 сентября 2025 года пройдет XXVI Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя». Самое авторитетное мероприятие отечественного здравоохранения в сфере акушерства, гинекологии и неонатологии соберет более 600 спикеров, являющихся признанными экспертами в России и СНГ.
В течение трех дней в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной ученые и врачи-практики будут обсуждать актуальные вопросы репродуктивного и детского здоровья. Организаторами ежегодного масштабного форума являются Министерство здравоохранения РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова», Российское общество акушеров-гинекологов и Лига Акушерок России.
В научной программе форума запланированы свыше ста секций по различным направлениям, в том числе посвященным охране репродуктивного здоровья, акушерству, гинекологии, неонатологии, эндокринологии, урологии, микробиологии.
Участники форума познакомятся с самыми современными технологиями диагностики и лечения, обсудят наиболее интересные клинические случаи, обменяются знаниями и опытом и получат практические рекомендации от признанных светил медицины.
Важными темами дискуссий станут основные направления организации акушерско-гинекологической и неонатальной помощи, новые достижения клеточной и молекулярной биологии в решении проблем репродукции, современные возможности фетальной хирургии, последние данные в области физиологии и патологии беременности, родов и послеродового периода. Участники мероприятия обсудят вопросы диагностики и лечения гинекологической патологии, стратегии лечения мужского и женского бесплодия, применение телекоммуникационных технологий и консультаций в акушерстве, гинекологии и репродуктологии.
В день закрытия форума 26 сентября пройдет торжественная церемония награждения лауреатов II Национальной премии им. В. И. Кулакова «Навстречу жизни». Премия ежегодно отмечает профессиональные достижения российских акушеров, гинекологов, неонатологов и врачей других специальностей в сфере сохранения репродуктивного здоровья.
С 24 по 25 сентября в рамках форума состоится VI Национальный конгресс с международным участием «Лабораторные технологии в репродуктивной медицине и неонатологии: от науки к практике» ЛАБРиН'25.
«Конгресс охватывает весь спектр современных лабораторных направлений: от новейших методов генетики и фармакогенетики до трансляционных исследований и передовых подходов. Это уникальная возможность увидеть целостную картину здоровья матери и ребенка — от научных открытий до ежедневной практики», — отметил директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН, профессор Геннадий Сухих.
Кроме того, в рамках форума 24−26 сентября пройдет научно-практическая конференция «Междисциплинарные аспекты женского и детского здоровья». Мероприятие соберет ведущих специалистов из разных городов России и практикующих экспертов, которые обсудят текущие проблемы и современные возможности в сфере междисциплинарного взаимодействия в акушерстве, гинекологии, эндокринологии, неонатологии, педиатрии и смежных областях медицины.
Еще одним важным мероприятием форума станет конгресс «Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и перинатологии — сложные вопросы и пути их решения», который пройдет 24−26 сентября. Участники конгресса обсудят самые актуальные теоретические и практические вопросы в работе специалистов ультразвуковой диагнoстики.
На полях форума «Мать и Дитя» также будет работать школа «Магнитно-резонансная томография. Трудный диагноз в акушерстве и гинекологии».
«Школа продлится два дня и будет посвящена диагностике практически всего спектра гинекологической патологии, в том числе, заболеваниям, встречающимся достаточно редко и вызывающими затруднения у диагностов. Школа пройдет в формате лекций и практических занятий, на которых под руководством наших лекторов участники будут разбирать клинические случаи по тематике прослушанных лекций», — сообщил руководитель школы, заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» Минздрава России Владимир Быченко.