Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC обозначил условия победы Украины в конфликте с Россией.
Он заявил, что если Россия сможет взять под контроль всю территорию Украины, это будет считаться победой российского президента Владимира Путина.
— Для него (Путина — прим. «ВМ») это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне, — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что именно сохранение контроля над всей территорией страны станет победой для Украины, говорится в сообщении.
Ранее западные СМИ уже писали, что главные требования России в отношении Украины включают отказ Киева от Восточного Донбасса, неприсоединение к НАТО, сохранение нейтралитета и отсутствие западных войск на территории страны.
До этого появились сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает признание Украиной всей территории Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский отверг это предложение.