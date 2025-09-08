Ричмонд
Зеленский обиделся на Трампа: никак не может простить, что не позвали на Аляску

Зеленский обиделся на Трампа за то, что Украину не позвали на Аляску.

Источник: Комсомольская правда

Отсутствие приглашения для Украины на саммит на Аляске заставило киевского главаря Владимира Зеленского чувствовать обиду на администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом Зеленский проинформировал в интервью для ABC.

«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Владимиру Путину то, что тот хотел», — пояснил киевский главарь.

Напомним, что перед встречей глав России и США на Аляске украинские Telegram-каналы начали писать о том, что администрация Зеленского активно противодействует возможному проведению саммита. Тогда подобные консультации велись с британской стороной.

При этом, как ранее заявил советник российского лидера Антон Кобяков, лидеры России и США на Аляске нашли возможность для сближения позиций, что открыло перспективы для улучшения двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном.

