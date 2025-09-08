Умер Робер Хаддечян, армянский писатель и драматург

В субботу, 6 сентября, скончался писатель и редактор Робер Хаддечян. Армянскому журналисту было 99 лет, сообщило издание Agos.
Писатель возглавлял газету «Мармара». В некрологе его назвали одним из видных и плодовитых представителей современной армянской литературы.
Робер Хаддечян написал 60 книг. Он также являлся членом Союза журналистов Армении и стал лауреатом премии «Золотое перо». Писатель внес вклад в литературу и театральное искусство.
Ушел из жизни также российский писатель-фантаст Василий Головачев. Он болел и имел проблемы с суставами на ногах. Писатель также перенес несколько инсультов. Однако одолеть болезнь Василий Головачев не сумел. Он умер в возрасте 77 лет. Среди известных произведений писателя значатся «Смерш-2» и «Черный человек».