Умер Робер Хаддечян, армянский писатель и драматург

Ушел из жизни также российский писатель-фантаст Василий Головачев. Он болел и имел проблемы с суставами на ногах. Писатель также перенес несколько инсультов. Однако одолеть болезнь Василий Головачев не сумел. Он умер в возрасте 77 лет. Среди известных произведений писателя значатся «Смерш-2» и «Черный человек».