До +17 градусов ожидается в Иркутске 8 сентября

8 сентября в Иркутске будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в гидрометцентре, воздух днем прогреется до +15…+17 градусов.
— Местами по региону пройдут кратковременные дожди. Утром за окном жители могут увидеть густой туман. Ветер будет дуть с северо-запада, его порывы могут достигнуть 14 м/с, — уточнили синоптики.
Столбик термометра в Иркутской области поднимается до +13…+18 градусов, если на небе будет облачно и солнце не будет светить, то похолодает до +7…+12. На Байкале в понедельник будет тоже ветрено до 17−22 м/с. Температура составит +10…+15 градусов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что 3 тысячи жителей Иркутска приняли участие во Всероссийском крестном ходе.