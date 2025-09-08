До +17 градусов ожидается в Иркутске 8 сентября

Столбик термометра в Иркутской области поднимается до +13…+18 градусов, если на небе будет облачно и солнце не будет светить, то похолодает до +7…+12. На Байкале в понедельник будет тоже ветрено до 17−22 м/с. Температура составит +10…+15 градусов.