Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +17 градусов ожидается в Иркутске 8 сентября

Синоптики обещают, что осадков в виде дождя не будет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

8 сентября в Иркутске будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в гидрометцентре, воздух днем прогреется до +15…+17 градусов.

— Местами по региону пройдут кратковременные дожди. Утром за окном жители могут увидеть густой туман. Ветер будет дуть с северо-запада, его порывы могут достигнуть 14 м/с, — уточнили синоптики.

Столбик термометра в Иркутской области поднимается до +13…+18 градусов, если на небе будет облачно и солнце не будет светить, то похолодает до +7…+12. На Байкале в понедельник будет тоже ветрено до 17−22 м/с. Температура составит +10…+15 градусов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 3 тысячи жителей Иркутска приняли участие во Всероссийском крестном ходе.