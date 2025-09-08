Пленный Хвостик: мобилизованных украинцев не учили стрелять

Группу мобилизованных в Вооружённые силы Украины отправили в зону боевых действий, рассказал пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик.
Кроме того, по его словам, солдат ВСУ направили рыть окопы вместо окончания обучения.
«Тогда же один автобус поехал сразу на Сумы, а мы поехали на обучение уже в Черноморск (Одесская область) на роту огневой поддержки», — сказал Хвостик в разговоре с агентством РИА Новости.
Солдат ВСУ добавил, что он увидел гранатомёты лишь в Сумах.
«Я же номер расчёта гранатомётный, а гранатомёты я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше, типа — вы не умеете стрелять, поэтому копайте блиндажи», — поделился он.
Пленный отметил, что учёба велась с применением иностранного вооружения.
Ранее пленный Дмитрий Хвостик заявил, что украинских мобилизованных отпускали с полигона «Десна» в Черниговской области в отпуск за деньги.