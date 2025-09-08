Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный Хвостик: мобилизованных украинцев не учили стрелять

Командиры ВСУ отправили мобилизованных в бой без огневой подготовки.

Источник: Аргументы и факты

Группу мобилизованных в Вооружённые силы Украины отправили в зону боевых действий, рассказал пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик.

Кроме того, по его словам, солдат ВСУ направили рыть окопы вместо окончания обучения.

«Тогда же один автобус поехал сразу на Сумы, а мы поехали на обучение уже в Черноморск (Одесская область) на роту огневой поддержки», — сказал Хвостик в разговоре с агентством РИА Новости.

Солдат ВСУ добавил, что он увидел гранатомёты лишь в Сумах.

«Я же номер расчёта гранатомётный, а гранатомёты я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше, типа — вы не умеете стрелять, поэтому копайте блиндажи», — поделился он.

Пленный отметил, что учёба велась с применением иностранного вооружения.

Ранее пленный Дмитрий Хвостик заявил, что украинских мобилизованных отпускали с полигона «Десна» в Черниговской области в отпуск за деньги.