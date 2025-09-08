Как работает тропический сад в Туркестанской области

Комплекс, расположенный в сельском округе Кайнарбулак Сайрамского района, открыл новое направление в аграрной отрасли и стал одновременно производственной площадкой и местом отдыха для местных жителей. Здесь посетители могут прогуляться по банановому саду и полюбоваться тропическими растениями. Стоимость входного билета составляет 1 000 тенге для взрослых и 500 тенге для детей. А на выходе из теплицы можно приобрести выращенные в Туркестане бананы по цене 750 тенге за килограмм.
При входе в банановый сад сразу обращают на себя внимание высокие деревья. По внутренним дорожкам теплицы можно неспешно прогуляться, наслаждаясь густой зеленью. У основания каждого дерева установлены системы автоматического полива. Широкие листья и крепкие, мясистые стволы, с которых свисают тяжёлые грозди бананов, производят на посетителей неизгладимое впечатление. Многие гости не упускают возможности сделать памятные фотографии и с восторгом делятся своими впечатлениями.
Тепличный комплекс, расположенный в населённом пункте Таскешу, занимает общую площадь 5,3 гектара. Это — один из первых проектов на территории СНГ, где выращивание тропических фруктов осуществляется на промышленном уровне. В настоящее время здесь ежегодно получают около 1 000 тонн продукции, которая поступает на внутренний рынок.
Как сообщил директор комплекса Тимур Утешев, первая фаза проекта, запущенного в 2023 году, обошлась в 1 миллиард 56 миллионов тенге. Всё необходимое оборудование было завезено из Турции. Уже сегодня в тепличном хозяйстве постоянно трудятся 15 человек, ещё 15 местных жителей привлечены к сезонным работам.
В ближайшей перспективе планируется расширение теплицы: дополнительно на 4,8 гектара высадят бананы, на 5,4 гектара — томаты, на 1 гектаре — клубнику, и на 2,7 гектара — огурцы. После полной реализации проекта предполагается ежегодно производить 1 500 тонн бананов, 120 тонн клубники, 3 153 тонны томатов и 1 125 тонн огурцов. Общая стоимость проекта составит 13,4 миллиарда тенге. В результате будет создано 150 постоянных рабочих мест.
Проект получил государственную поддержку в виде создания необходимой инфраструктуры: тепличный комплекс обеспечен водоснабжением, электричеством и газом. Кроме того, с целью рационального использования водных ресурсов были проведены буровые работы для доступа к подземным водам.
На первом этапе в качестве эксперимента было высажено более 7 400 саженцев бананового сорта «Анамуз». С применением современных агротехнических методов были созданы все условия для успешной акклиматизации этого тропического растения.
— Прежде всего, наша продукция ориентирована на внутренний рынок Казахстана. Цена будет значительно ниже, чем у импортных бананов, поскольку полностью отсутствуют расходы на транспортировку, — подчёркивает руководитель проекта Тимур Утешев.
Помимо современного оборудования, в тепличный комплекс были приглашены опытные агрономы из Турции, которые консультируют и контролируют процесс выращивания.
— Банановое дерево может плодоносить от 10 до 15 лет. Первый урожай мы уже собрали. В настоящее время мы также пробуем выращивать лимоны и финики — другие тропические культуры. В будущем планируем значительно расширить их ассортимент, — делятся планами владельцы хозяйства.