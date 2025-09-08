Как работает тропический сад в Туркестанской области

Комплекс, расположенный в сельском округе Кайнарбулак Сайрамского района, открыл новое направление в аграрной отрасли и стал одновременно производственной площадкой и местом отдыха для местных жителей. Здесь посетители могут прогуляться по банановому саду и полюбоваться тропическими растениями. Стоимость входного билета составляет 1 000 тенге для взрослых и 500 тенге для детей. А на выходе из теплицы можно приобрести выращенные в Туркестане бананы по цене 750 тенге за килограмм.