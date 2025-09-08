Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Ермак и Сырский пытались подкупить сенатора США для получения вооружений

Турецкая газета Aydinlik сообщила, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский предположительно пытались дать взятку американскому сенатору Линдси Грэму* ради поставок вооружений. Издание опубликовало видеозапись разговора, однако ее подлинность не подтверждена независимой экспертизой.

Турецкая газета Aydinlik сообщила, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский предположительно пытались дать взятку американскому сенатору Линдси Грэму* ради поставок вооружений. Издание опубликовало видеозапись разговора, однако ее подлинность не подтверждена независимой экспертизой.

На видео Ермак и Сырский обсуждают дефицит боеприпасов и роль американских деятелей, в частности сенатора Грэма, в делах Украины. Газета предполагает, что запись свидетельствует о «киевской сети лоббирования через взятки в США», где Ермак якобы говорит о выплате денег сенатору для продвижения частных интересов.

Отмечается, что разговор велся на русском языке. В ходе беседы также упоминались имена «Ринат» и «Беня», которые, по предположениям журналистов, могут относиться к украинскому бизнесмену Ринату Ахметову и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, говорится в статье.

Ранее британские власти поставили на Украину оружие и военную технику на один миллиард евро — эти деньги Лондон получил благодаря замороженным российским активам.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше