ВМФ России испытал систему Аурелия против безэкипажных катеров на Финском заливе

Российские специалисты испытали систему модульных специальных заграждений «Аурелия», предназначенную для защиты стратегических объектов от украинских безэкипажных катеров. Испытания прошли на Финском заливе при участии представителей Военно-морского флота России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации-разработчика «Русич».

Источник: Life.ru

«Аурелия» работает следующим образом: при прохождении по заграждению безэкипажного катера или обычного катера с водомётами или погружным двигателем активные элементы системы засасывают двигатель и приводят его в негодность, а винты перекручиваются.

Система состоит из модулей длиной 10 метров и шириной 3 метра, включающих плавающую опору, соединительную сеть, антиводомётные элементы и погружной якорь. «Аурелия» предназначена для создания защитной зоны на воде и предотвращения атак как безэкипажных, так и пилотируемых катеров.

Новое спецзаграждение было представлено в рамках Всероссийского слёта операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

Ранее в России показали прототип беспилотной системы ПВО «Летучий голландец», созданной для уничтожения вражеских дронов. Машина управляется дистанционно и оснащена искусственным интеллектом, что позволяет работать без риска для личного состава.