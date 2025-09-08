ВМФ России испытал систему Аурелия против безэкипажных катеров на Финском заливе

«Аурелия» работает следующим образом: при прохождении по заграждению безэкипажного катера или обычного катера с водомётами или погружным двигателем активные элементы системы засасывают двигатель и приводят его в негодность, а винты перекручиваются.
Система состоит из модулей длиной 10 метров и шириной 3 метра, включающих плавающую опору, соединительную сеть, антиводомётные элементы и погружной якорь. «Аурелия» предназначена для создания защитной зоны на воде и предотвращения атак как безэкипажных, так и пилотируемых катеров.
Новое спецзаграждение было представлено в рамках Всероссийского слёта операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.
Ранее в России показали прототип беспилотной системы ПВО «Летучий голландец», созданной для уничтожения вражеских дронов. Машина управляется дистанционно и оснащена искусственным интеллектом, что позволяет работать без риска для личного состава.