Жители Иркутской области этой ночью наблюдали полное лунное затмение

Жители Иркутской области в ночь на 8 сентября наблюдали полное лунное затмение. Его можно было хорошо увидеть в поселке Листвянка, там была ясная погода без облаков. Желающие смотрели на Луну через телескопы, бинокуляр и бинокль. Из окон жилых домов в городе Луну тоже было отчетливо видно.