Жители Иркутской области этой ночью наблюдали полное лунное затмение

Из-за погодных условий можно было видеть Млечный Путь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутской области в ночь на 8 сентября наблюдали полное лунное затмение. Его можно было хорошо увидеть в поселке Листвянка, там была ясная погода без облаков. Желающие смотрели на Луну через телескопы, бинокуляр и бинокль. Из окон жилых домов в городе Луну тоже было отчетливо видно.

Как сообщил КП-Иркутск директор астрономической лаборатории ИГУ Сергей Язев, затмение было таким темным, что было видно даже Млечный Путь.

— Незадолго до полной фазы затмения, теневая часть Луны окрасилась в темно-красный. В момент максимального затмения диск Луны стал почти невидимым, — уточнил Сергей Язев.

В общей сложности затмение продлилось около 3,5 часов. В следующий раз красную Луну можно будет только в марте 2026 года.

