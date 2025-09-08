В РФ могут снизить НДС на социально-значимые товары: подробнее об инициативе

В Госдуму 8 сентября внесут проект о снижении налога на добавленную стоимость, которым облагаются продукты питания и другие социально-значимые товары. Об этом свидетельствует подготовленный депутатами документ, пишет РИА Новости.
Так, предлагается снизить НДС на указанную продукцию с 10% до 5%. К товарам, описанным в проекте, относятся также книги и медикаменты.
«Предлагается снизить с 10% до 5% налог на добавленную стоимость в отношении отдельных групп товаров, являющихся социально-значимыми для широких групп граждан Российской Федерации. При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%», — говорится в пояснительной записке.
Депутаты также предложили обязать регионы обеспечить прямое автобусное сообщение между малыми населенными пунктами и социально значимыми объектами. Общественный транспорт должен следовать по расписанию.