Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ могут снизить НДС на социально-значимые товары: подробнее об инициативе

В ГД хотят снизить ставки НДС на продукты питания, книги и медикаменты.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму 8 сентября внесут проект о снижении налога на добавленную стоимость, которым облагаются продукты питания и другие социально-значимые товары. Об этом свидетельствует подготовленный депутатами документ, пишет РИА Новости.

Так, предлагается снизить НДС на указанную продукцию с 10% до 5%. К товарам, описанным в проекте, относятся также книги и медикаменты.

«Предлагается снизить с 10% до 5% налог на добавленную стоимость в отношении отдельных групп товаров, являющихся социально-значимыми для широких групп граждан Российской Федерации. При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты также предложили обязать регионы обеспечить прямое автобусное сообщение между малыми населенными пунктами и социально значимыми объектами. Общественный транспорт должен следовать по расписанию.