Магнитная буря 8 сентября 2025 года: геомагнитная активность нарастает

Магнитная буря, начавшаяся 7 сентября, продолжит оказывать влияние на геомагнитную обстановку и 8 сентября.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили о том, что пик активности ожидается в ночное и утреннее время.
С начала сентября солнечная активность оставалась относительно спокойной, и многие надеялись на стабильное затишье. Однако это спокойствие оказалось недолгим. Последние выбросы плазмы, достигшие Земли 6 сентября, уже повлияли на геомагнитное поле, вызвав кратковременное возбуждение магнитосферы.
В августе наблюдалась высокая солнечная активность: сильные вспышки уровня M4.5 25 и 26 августа, а также M2.7 30 августа привели к выбросу корональной массы к Земле, что стало причиной необычайно ярких северных сияний в начале сентября, которые могли увидеть жители северных регионов России.
Сейчас, в первых числах сентября, ситуация снова накаляется: новые выбросы повышают геомагнитное давление на планету. 7 сентября на Землю обрушилась магнитная буря силой пять баллов, и 8 сентября ожидается напряженная ситуация.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность сильного геомагнитного воздействия 8 сентября составляет около 31%. Шансы на повышенную, но умеренную активность (возбужденная магнитосфера) составляют 40%, а вероятность спокойного состояния — 29%. Индекс АП на пике ожидается на уровне 12, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 — около 140. Индекс АП отражает общую геомагнитную активность: значения от 0 до 4 означают спокойное состояние, от 5 до 9 — умеренную активность, а 10 и выше — бурю. Показатель F10.7 связан с интенсивностью солнечного радиоизлучения и выбросами плазмы.
В течение ночи 8 сентября уровень активности может превысить 4 балла, а ближе к утру подняться до 5 — это «оранжевый» уровень, то есть повышенный. К утру ситуация начнет постепенно стабилизироваться: с 6 до 9 утра активность будет около 4 баллов, а к полуночи снизится до одного, что соответствует спокойной магнитосфере.
Прогнозы геомагнитной активности на ближайшие дни выглядят следующим образом: с 9 по 13 сентября ожидается спокойный период с индексом около трех баллов (зеленый уровень); легкая активность может ощущаться, но угрозы для здоровья не будет. 14 сентября возможен кратковременный подъем до четырех баллов (возбужденная магнитосфера). На 15 сентября прогнозируется магнитная буря с пиком до пяти баллов; в этот день метеозависимым рекомендуется снизить нагрузку и соблюдать рекомендации по гидратации и питанию. Снижение активности до четырех баллов ожидается 16 сентября, а с 17 по 30 сентября — стабильный геомагнитный фон около трех баллов с возможными локальными кратковременными всплесками.
Что касается атмосферного давления утром 8 сентября, согласно информации Гидрометцетра, в Москве оно составит 756 мм рт. ст., а в Санкт-Петербурге — 769 мм рт. ст. В Санкт-Петербурге показатели находятся в пределах нормы, поэтому значительного влияния на самочувствие ожидать не стоит. В Москве давление немного выше обычного, что может вызывать у чувствительных людей легкую усталость или головные боли. В сочетании с магнитной бурей метеозависимым рекомендуется быть осторожными с физической нагрузкой и следить за своим состоянием.