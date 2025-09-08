Магнитная буря 8 сентября 2025 года: геомагнитная активность нарастает

Прогнозы геомагнитной активности на ближайшие дни выглядят следующим образом: с 9 по 13 сентября ожидается спокойный период с индексом около трех баллов (зеленый уровень); легкая активность может ощущаться, но угрозы для здоровья не будет. 14 сентября возможен кратковременный подъем до четырех баллов (возбужденная магнитосфера). На 15 сентября прогнозируется магнитная буря с пиком до пяти баллов; в этот день метеозависимым рекомендуется снизить нагрузку и соблюдать рекомендации по гидратации и питанию. Снижение активности до четырех баллов ожидается 16 сентября, а с 17 по 30 сентября — стабильный геомагнитный фон около трех баллов с возможными локальными кратковременными всплесками.