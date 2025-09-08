Попова оценила, как прошел летний сезон на Черноморском побережье

«По количеству отдыхающих, в первую очередь, наше внимание было приковано к детскому отдыху. Хочу сказать, что Краснодарский край выполнил примерно тот же объем, что и в предыдущем году. Анапские летние оздоровительные учреждения принимали у себя в разные месяцы от 25 до 30% всех отдыхавших детей в Краснодарском крае. Дети хорошо отдохнули с высоким оздоровительным эффектом. Мне кажется, успех кампании очевиден», — добавила Попова.