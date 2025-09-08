Попова оценила, как прошел летний сезон на Черноморском побережье

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Летний сезон в этом году прошел на территории Черноморского побережья РФ достаточно спокойно, Краснодарский край по количеству отдыхающих детей выполнил примерно тот же объем, что и в предыдущем году, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Летний сезон в этом году прошел на территории Черноморского побережья Российской Федерации достаточно спокойно, стабильно, несмотря на увеличивающееся количество наших граждан, вовлеченных во внутренний туризм», — сказала Попова.
Она добавила, что туристические точки в России — это не только Черноморское побережье, но и целый ряд других территорий Российской Федерации. Роспотребнадзор контролирует их, они обеспечивают россиянам очень качественный отдых.
«По количеству отдыхающих, в первую очередь, наше внимание было приковано к детскому отдыху. Хочу сказать, что Краснодарский край выполнил примерно тот же объем, что и в предыдущем году. Анапские летние оздоровительные учреждения принимали у себя в разные месяцы от 25 до 30% всех отдыхавших детей в Краснодарском крае. Дети хорошо отдохнули с высоким оздоровительным эффектом. Мне кажется, успех кампании очевиден», — добавила Попова.
