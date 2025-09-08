«Я обязана прийти и рассказать правду»: Симоньян сообщила о тяжелой болезни и скорой операции

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о выявленном у нее серьезном заболевании, требующем хирургического вмешательства. По ее словам, 8 сентября у нее состоится операция. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Во время передачи на ней был орден Святой равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей накануне патриархом Кириллом. Напомним, что предстоятель Русской православной церкви вручил Симоньян орден княгини Ольги III степени, отметив ее деятельность по защите традиционных ценностей.
По словам журналистки, решение появиться в эфире далось ей не сразу — потребовалось некоторое время для принятия этого непростого выбора.
«За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами», — пояснила Симоньян.
Кроме этого, по словам Симоньян, ее семья переживает крайне сложный период: супруг журналистки — режиссер Тигран Кеосаян уже девять месяцев находится без сознания. Используя образное выражение, она рассказала, что их дом потерял ворота перед лицом ударов судьбы.
«Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. Я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я — воин», — высказалась Симоньян.
Напомним, что в начале года Тигран Кеосаян впал в кому после того, как пережил клиническую смерть. Режиссер уже давно имел проблемы с сердцем. Еще в 2008 и 2020 года он перенес два инфаркта миокарда.
В апреле Симоньян сообщила, что ее супруг начал демонстрировать первые признаки выхода из бессознательного состояния, проявляя реакции на происходящее вокруг.
Позднее глава RT пояснила, что забота о детях вытащила ее из оцепенения и помогает держаться после того, как ее супруг впал в кому после клинической смерти.