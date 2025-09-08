Женская хитрость круче мужского кулака: кто покинул шоу «Большой куш: Бангкок» в 10 выпуске

«Большой куш: Бангкок» — российское реалити-шоу, премьера которого состоялась 6 июля 2025 года на телеканале ТНТ.
В 10-м выпуске шоу «Большой куш. Бангкок», вышедшем 7 сентября 2025 года, накал страстей достиг предела. Хитрая стратегия актрис и юмористок Марии Кравченко и Екатерины Кабак, драматичное большое испытание с травмами и тонущей лодкой, а также неожиданные результаты церемонии обмена привели к выбыванию легендарных… — подробности интриг и закулисных договоренностей в материале URA.RU.
Кто участвовал в 10 выпуске реалити «Большой куш. Бангкок».
К десятому выпуску в проекте осталось всего пять пар участников:
Мария Кравченко и Екатерина Кабак — актрисы, звезды Comedy WomanКонстантин Цзю и Денис Лебедев — легендарные боксеры, получившие прозвище «легендарики’Василий Камоцкий (Пельмень) и Кирилл Сарычев — силачи, которых участники называют “богатыри” или “пупсики’Анатолий Цой и Ксения Луговая (KAYA) — музыкантыЕвгения Искандарова и Дмитрий Кожома — юмористы.
В предыдущем выпуске проект покинули Джиган и Оксана Самойлова. Они сознательно взяли себе черную метку и самоустранились, чтобы дать шанс другим участникам, для которых победа важнее.
Интриги и коалиции перед испытаниями в 10 выпуске шоу «Большой куш. Бангкок».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Скандалы, интриги, расследования«: самые громкие конфликты реалити-шоу “Большой куш: Бангкок”.
Утро нового игрового дня началось с хитроумного плана Марии Кравченко и Екатерины Кабак, получивших чемодан с деньгами на прошлой церемонии обмена. Девушки решили разыграть многоходовую комбинацию:
Передали черную метку «богатырям» (Сарычеву и Камоцкому) с условием собственной безопасностиОдновременно убедили «легендариков» (Цзю и Лебедева), что метка у «богатырей’Создали иллюзию для остальных участников, что метка у боксеров.
«Мы хотим проверить верность наших союзников, но при этом запутать всех остальных,» — поделилась планом Мария Кравченко в конфессионале.
План частично сработал — Анатолий Цой и пара Кожомы-Искандаровой поверили, что черная метка действительно у «легендариков», только напарница Цоя высказала сомнения, предположив, что карта вылета может быть у «богатырей».
Быстрые игры в 10 выпуске реалити «Большой куш. Бангкок»: тест на совместимость.
Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова — участники шоу «Большой куш: Бангкок», которые добровольно покинули проект в 10-м выпускеФото: Пресс-служба телеканала ТНТ.
Быстрые игры прошли сразу после завтрака. Участников разделили на «нервных» и «расслабленных» по результатам опроса, кто в паре более напряжен. В группу «нервных» попали Анатолий Цой, Денис Лебедев, Кирилл Сарычев, Мария Кравченко и Евгения Искандарова.
«Нервных» отвезли в массажный салон, а «расслабленных» — на Золотую гору. Задание оказалось одинаковым: участники должны были ответить на серию вопросов о предпочтениях, стратегиях и мнениях, а в зачет шли совпадения ответов в паре.
Среди вопросов были:
Кто лидер в вашей паре? Какую пару видите с собой в финале? Кому бы отдали карту вылета? Кто в вашей паре умнее? Всю жизнь ходить с партнером гуськом или крабиком?
Победителями быстрых игр стали Мария Кравченко и Екатерина Кабак, которые получили право заглянуть в чужой чемодан или поменяться им с любой парой. Они выбрали обмен с Костей Цзю и Денисом Лебедевым, передав им чемодан с деньгами, чтобы укрепить доверие своих «союзников».
Индивидуальное испытание на шоу «Большой куш. Бангкок»: математический провал.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБабушки зажгли, легенды растрогали: как прошел первый выпуск нового сезона шоу «ВИА Суперстар!».
Жребий индивидуального испытания выпал на Дмитрия Кожому, который оказался перед сложной математической задачей. Комик должен был решить головоломку о двух путниках, которые несли чемодан, чередуясь через каждый километр, и определить, сколько раз они передавали чемодан из рук в руки.
Провал в индивидуальном испытании означал наказание для пары Кожомы и Искандаровой на большом испытании. Им пришлось проходить весь квест со связанными ногами.
Большое испытание на шоу «Большой куш. Бангкок»: квест в плавучей деревне.
Основное испытание выпуска прошло в музее под открытым небом Муанг Борам. Участники должны были пройти через плавучую деревню, отгадывая загадки и головоломки на различных «станциях», добыть весло для лодки, доплыть до острова с золотыми статуэтками слонов и доставить одну из них ведущим.
Во время испытания произошло несколько драматичных моментов:
Мария Кравченко получила серьезную травму ноги, но отказалась от предложения врачей покинуть трассу и продолжила испытание, сильно хромаяЛодка Кирилла Сарычева и Василия Камоцкого затонула из-за большого веса спортсменов, и Сарычеву пришлось добираться до финиша вбродКожома и Искандарова, несмотря на связанные ноги, смогли опередить «легендариков».
Результаты большого испытания:
Анатолий Цой и Ксения Луговая (KAYA)Мария Кравченко и Екатерина КабакКирилл Сарычев и Василий КамоцкийЕвгения Искандарова и Дмитрий КожомаКонстантин Цзю и Денис Лебедев.
За победу Анатолий и Ксения получили право выбрать пару, которая сможет дважды поменяться чемоданами на церемонии обмена. Они выбрали «богатырей».
Церемония обмена: драматичный финал 10-го выпуска шоу «Большой куш. Бангкок».
Костя Цзю и Денис Лебедев — участники шоу «Большой куш: Бангкок’Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ.
Перед церемонией обмена Мария Кравченко и Екатерина Кабак попытались встретиться с «богатырями» для обсуждения стратегии, но Сарычев и Камоцкий не открыли им дверь, что вызвало серьезные подозрения у девушек.
Церемония обмена прошла следующим образом:
Константин Цзю и Денис Лебедев обменялись с Марией Кравченко и Екатериной Кабак (передали им деньги) Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома пропустили ходВасилий Камоцкий и Кирилл Сарычев обменялись с «легендариками», передав им черную меткуМария Кравченко и Екатерина Кабак отказались от обменаВасилий Камоцкий и Кирилл Сарычев (второй ход) также отказались от обменаАнатолий Цой и Ксения Луговая забрали чемодан с деньгами у Марии и Екатерины.
В результате черная метка оказалась у Константина Цзю и Дениса Лебедева, которые были вынуждены покинуть проект. Примечательно, что боксеры были уверены, что их подставили «богатыри», и даже отказались пожать им руки на прощание, не подозревая, что настоящими инициаторами их выбывания были Мария Кравченко и Екатерина Кабак.
«В очередной раз я в жизни понял, что доверяю не тем людям. Но это чисто на их совести, так как существует слово пацана. Все, что случается в жизни, случается для чего-то,» — с горечью сказал Константин Цзю перед уходом.
Что ждет зрителей в 11 выпуске реалити «Большой куш. Бангкок».
Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома — участники реалити-шоу «Большой куш: Бангкок» на ТНТФото: Пресс-служба телеканала ТНТ.
В 11-м выпуске «Большого куша. Бангкок», который выйдет 14 сентября 2025 года, четыре оставшиеся пары будут бороться за выход в полуфинал:
Анатолий Цой и Ксения Луговая (с чемоданом с деньгами) -Мария Кравченко и Екатерина КабакВасилий Камоцкий и Кирилл СарычевЕвгения Искандарова и Дмитрий Кожома.
Зрителей ждут новые испытания, интриги и неожиданные повороты сюжета. По информации из анонса, участникам предстоит испытание в знаменитом «Храме истины» в Паттайе, а основной темой выпуска станет вопрос доверия в созданных коалициях.
Финал шоу «Большой куш. Бангкок» запланирован на 21 сентября 2025 года. После чего в этом слоте в сетке вещания ТНТ стартует второй сезон шоу «Звезды в джунглях», снятый в Доминикане.