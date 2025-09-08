Россиянам рассказали, в каком случае больничный не оплачивается

Объясняется такая позиция тем, что освобождение от работы и обязательное соблюдение предписанного врачом режима должны распространяться на все виды трудовой деятельности без исключения. В противном случае получение дохода от работы по совместительству во время болезни становится формой дополнительного финансового стимулирования, что рассматривается как злоупотребление правом на оплачиваемый больничный.