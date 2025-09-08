Россиянам рассказали, в каком случае больничный не оплачивается

Согласно разъяснениям Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости, работник лишится права на оплату больничного листа, открытого по основному месту работы, если во время болезни продолжит трудиться на условиях совместительства и получать за это доход. Данное правило действует даже в том случае, если работа по совместительству выполняется дистанционно.
В официальном документе фонда поясняется, что если застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности не прекращает трудовую деятельность по внутреннему совместительству, то правовых оснований для назначения и выплаты ему пособия за этот период не возникает.
Объясняется такая позиция тем, что освобождение от работы и обязательное соблюдение предписанного врачом режима должны распространяться на все виды трудовой деятельности без исключения. В противном случае получение дохода от работы по совместительству во время болезни становится формой дополнительного финансового стимулирования, что рассматривается как злоупотребление правом на оплачиваемый больничный.
Кроме того, несоблюдение лечебного режима, включая преждевременный выход на работу, может негативно сказаться на процессе выздоровления и является нарушением условий оказания медицинской помощи.
