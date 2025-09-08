Россиянам напомнили про индексацию пенсий: кому в октябре придет повышенная выплата

Некоторых пожилых граждан РФ с октября будут ждать повышенные выплаты. Так, пенсии вырастут у бывших военных и работников силовых ведомств. Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с агентством «Прайм».
Он добавил, что пенсии повысятся, в том числе, у граждан, отпраздновавших в сентябре 80-летие. Доцент уточнил, что выплаты станут больше у экс-сотрудников МВД, Минобороны, ФСБ и других органов.
«80-летние юбиляры сентября с 1 октября начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина в 10221,70 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей», — пояснил Игорь Балынин.
Стоит напомнить, что претендовать на пенсионные выплаты могут даже те граждане РФ, кто официально не работал. Их можно получить, например, выйдя на пенсию по старости.