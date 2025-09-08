Зеленский признался, что обиделся на Трампа за отсутствие Украины на Аляске

Зеленский пожаловался, что он обиделся на президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за то, что украинская сторона не была приглашена на саммит на Аляске, сообщает РИА Новости.
Жалоба прозвучала в разговоре с американскими журналистами.
«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел», — цитирует агентство высказывание Зеленского.
Напомним, в американском штате Аляска состоялись переговоры президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они Президенты обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видео с лосем, который гулял возле площадки переговоров Путина и Трампа. Она с иронией отметила, что «Зеленский уже не знает, что придумать».