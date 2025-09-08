Ричмонд
Зеленский признался, что обиделся на Трампа за отсутствие Украины на Аляске

Зеленского не пригласили на саммит в США.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский пожаловался, что он обиделся на президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за то, что украинская сторона не была приглашена на саммит на Аляске, сообщает РИА Новости.

Жалоба прозвучала в разговоре с американскими журналистами.

«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел», — цитирует агентство высказывание Зеленского.

Напомним, в американском штате Аляска состоялись переговоры президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они Президенты обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видео с лосем, который гулял возле площадки переговоров Путина и Трампа. Она с иронией отметила, что «Зеленский уже не знает, что придумать».

