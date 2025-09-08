Ричмонд
Мельник: ЕС хочет использовать войска на Украине как «козырь» против Трампа

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что дискуссии о размещении европейских войск на Украине являются «фиктивными».

В интервью немецкому журналу Stern он предположил, что Европа хочет использовать отправку своих военнослужащих как «козырь» перед президентом США Дональдом Трампом, поскольку им «практически нечего предложить Трампу для защиты своих интересов». Поэтому задействование своей армии на Украине могло бы стать важным инструментом для сохранения влияния, говорится в интервью.

Ранее британские власти поставили на Украину оружие и военную технику на один миллиард евро — эти деньги Лондон получил благодаря замороженным российским активам.

Украинский президент Владимир Зеленский 4 сентября заявил, что появление армии стран Европы на территории республики «неизбежно» в рамках гарантий безопасности. В тот же день глава Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на Украину. Он также добавил, что коалиция не получила от Дональда Трампа конкретной информации относительно гарантий безопасности для Киева.

