Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о недовольстве текущей ситуацией, касающейся РФ и Украины.
При этом он отметил, что уверен в том, что украинский конфликт будет урегулирован.
«Я недоволен всей этой ситуацией. Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Трамп отвечал на вопросы журналистов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что второй раунд переговоров Путина и Дональда Трампа может пройти в ближайшее время. Он подчеркнул, что Путин высоко ценит усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине.