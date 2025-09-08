Ричмонд
Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины

При этом Трамп уточнил, что уверен в том, что украинский конфликт будет урегулирован.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о недовольстве текущей ситуацией, касающейся РФ и Украины.

При этом он отметил, что уверен в том, что украинский конфликт будет урегулирован.

«Я недоволен всей этой ситуацией. Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Трамп отвечал на вопросы журналистов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что второй раунд переговоров Путина и Дональда Трампа может пройти в ближайшее время. Он подчеркнул, что Путин высоко ценит усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине.

