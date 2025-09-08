Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке заработала платная парковка на Корабельной Набережной

Оплата стоянки возможна только безналичным способом через терминалы.

Источник: соцсети

В понедельник, 8 сентября, на Корабельной Набережной Владивостока новая муниципальная парковка запущена в работу в платном режиме. Об этом сообщил Telegram-канал «ЦОДД/Владивосток». На территории стоянки работают специалисты, которые помогают водителям решить возникающие вопросы.

Парковка возле автовокзала на улице Шуйской временно функционирует в бесплатном режиме — в этом месте продолжается тестирование системы контроля парковок.

По будням с 8 утра до 7 вечера стоимость часа стоянки на Корабельной Набережной составляет 65 рублей для легковых автомобилей категории В, 95 рублей для автомобилей категории С и 35 рублей для транспорта категорий А и М.

Оплата услуг допускается исключительно в безналичной форме: через терминалы оплаты на территории парковки или через портал «Цифровое Приморье».

В выходные, праздничные дни и буднями после 7 вечера до 8 утра оставить автомобиль можно бесплатно.

Для въезда на парковку по адресу Корабельная Набережная, 1, необходимо наличие государственного регистрационного знака на автомобиле. Без номеров система распознавания не сработает, и шлагбаум не откроется.