Недовольные политикой Эрдогана вышли на улицы Стамбула: митингующие устроили беспорядки

Председатель турецкой оппозиционной партии Озгюр Озель призвал жителей Стамбула выходить на улицы, выражая протест политике президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Граждане собрались у штаб-квартиры партии. Позже акция переросла в беспорядки, пишет URA.RU.
В материале говорится, что в ходе протеста митингующие столкнулись с полицейскими. Силовики установили баррикады, однако это не помогло. Как утверждается, протестующие прорвали оцепление.
Стоит отметить, что у штаб-квартиры оппозиционной партии собрались сотни демонстрантов. Они отреагировали на запрет правительства проводить митинги в ряде районов Стамбула.
Украинцы между тем устраивают акции протеста в разных концах страны. Жителей не устраивает жесткая мобилизационная политика. Однако сотрудники ТЦК насильно разгоняют участников акции.